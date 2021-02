Dopo anni lascerà il Napoli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro di Elseid Hysaj, secondo l’agente del calciatore, è lontano da Napoli. Anzi, il terzino potrebbe lasciare a fine stagione. È da un anno, almeno, in bilico la permanenza di Elseid Hysaj a Napoli ma questa volta può tramutarsi davvero in addio. Il giocatore albanese è preso in alta considerazione da Rino Gattuso, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro di Elseid Hysaj, secondo l’agente del calciatore, è lontano da. Anzi, il terzino potrebbe lasciare a fine stagione. È da un anno, almeno, in bilico la permanenza di Elseid Hysaj ama questa volta può tramutarsi davvero in addio. Il giocatore albanese è preso in alta considerazione da Rino Gattuso, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : Erano 15 anni che il #Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare. Otto volte senza subire reti: il Milan è l… - teatrolafenice : ?? Andavano in scena oggi nel 1786 al giardino d'inverno del castello di Schönbrunn 'Prima la musica e poi le parole… - LegaSalvini : DA TWITTER: #Salvini ha onorato Lega e Italia, ridicolizzato Pd e M5S, riacceso la speranza di un popolo con un dis… - PCharbonnier_ : @Carotogni @gimillan67 Axa qui in Belgio si è bruciata le dita con Fizzy dopo solo 2 anni ha hanno chiuso tutto - Jkrlbrt : Amore, ma dopo tanti anni ti faccio venire ancora i brividi??? Certo tesoro, la mattina appena sveglia.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Valentino Rossi 6 anni dopo: "Impossibile perdonare Marc Marquez" Corse di Moto Casi di successo: intervista a Olico.it

È innegabile che in questo periodo incerto e dettato da nuove modalità di consumo, l’e-commerce in Italia sta crescendo costantemente e mai come adesso sta dimostrando il suo ruolo indispensabile per ...

Il CEO Michael Gandler assumerà un ruolo di maggior rilievo presso Sent Entertainment

/PRNewswire/ -- Dopo due anni al timone dell'entusiasmante club, il CEO Michael Gandler sta per assumere un ruolo di maggior rilievo presso la società ...

È innegabile che in questo periodo incerto e dettato da nuove modalità di consumo, l’e-commerce in Italia sta crescendo costantemente e mai come adesso sta dimostrando il suo ruolo indispensabile per .../PRNewswire/ -- Dopo due anni al timone dell'entusiasmante club, il CEO Michael Gandler sta per assumere un ruolo di maggior rilievo presso la società ...