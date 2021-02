Django Unchained: una celebre scena del film di Tarantino rischiò di essere tagliata (Di martedì 9 febbraio 2021) Quentin Tarantino ha svelato che uno dei momenti più belli di Django Unchained rischiò di non essere incluso nel montaggio finale. Quentin Tarantino ha svelato che una delle scene più belle di Django Unchained rischiò di non essere incluso nel montaggio finale. Il regista stesso ne ha parlato con il collega e amico Edgar Wright in un podcast speciale della rivista Empire, dedicato alle esperienze memorabili all'interno della sala cinematografica. Tarantino ha ricordato, tra le altre cose, la prima proiezione test del suo film del 2012, e la bizzarra vita della scena, divertentissima, dove vari membri del Ku Klux Klan si lamentano della scarsa qualità delle loro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021) Quentinha svelato che uno dei momenti più belli didi nonincluso nel montaggio finale. Quentinha svelato che una delle scene più belle didi nonincluso nel montaggio finale. Il regista stesso ne ha parlato con il collega e amico Edgar Wright in un podcast speciale della rivista Empire, dedicato alle esperienze memorabili all'interno della sala cinematografica.ha ricordato, tra le altre cose, la prima proiezione test del suodel 2012, e la bizzarra vita della, divertentissima, dove vari membri del Ku Klux Klan si lamentano della scarsa qualità delle loro ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Django Unchained: una celebre scena del film di Tarantino rischiò di essere tagliata… - Jieqicong : @gorudengai Chienonai + Django Unchained - Alessan07633755 : Trasformazione di zelletta in Leonardo di caprio django unchained #GFVIP - BuonomoPino : 5/2 Le incongruenze dei film. Django Unchained di Taranttino Cosa dire di Jamie Fox che porta gli occhiali da sole? - azzurraastrid : ieri ho rivisto django unchained e non riesco a smettere di pensare a tarantino che scrive il pezzo in cui muore e… -