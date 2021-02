Diritti TV Serie A | slitta la decisione | duello Sky-DAZN I dettagli

(Di lunedì 8 febbraio 2021) LasuiTVA è stata rinviata: ecco la situazione con iltra Sky eche vede due diverse offerte. Le ultime Nessunapresa dall’Assemblea di Lega suiTV dellaA, come spiega il giornalista Marco Bellinazzo su Twitter. «LaA non vota suitv (rinvio a giovedì). In ballo le offerte di(più alta 840 mln) e SkyItalia (più bassa, 750, ma con l’aspetto allettante del canale per la Lega).ancora scelta sui fondi che da Londra spazientiti minacciano di alzarsi dal tavolo». Leggi su Calcionews24.com

Tutti i 20 club di Serie A hanno deciso in assemblea di rinviare a giovedì la decisione sulle offerte al rialzo di Sky e Dazn per i diritti TV del triennio 2021 - 2024. Dazn ha presentato una sostanziosa offerta da 840 milioni.