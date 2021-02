Dasty Dafreak Strappi Nei Jeans | pop-punk all’italiana

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 febbraio 2021)si occupa di musica da dieci anni: il suo ultimo impegno èNei. Con la nuova ondata di pop-in corso, l’artista italiano tributa il suo genere favorito Cosa raccontainNei? Il popsta tornando, in America e nel mondo. Non se n’era mai andato, in verità, ma sta tornando nell’occhio pubblico e nella cultura popolare. Artisti come YUNGBLUD, Mod Sun e l’ex rapper Machine Gun Kelly riscoprono le sonorità della loro infanzia e le trasmettono alla nuova generazione perché le conosca assieme a loro. A stretto contatto con i suoi pionieri, naturalmente – lo stesso Kelly ha avuto come produttore il grande secondo dei Blink-182, Travis Barker. E adesso anche ...