Un focolaio di Covid nella Capitale che rischia di sfuggire ai controlli. Succede al campo nomadi di Castel Romano, sulla Pontina e a riferirne è 'Leggò' Quarantotto bambini positivi e un adulto di...

I senzatetto, persi e dispersi, le storie di Pippo, di Mario e di altri 8.000, il cuore e il coraggio dei volontari… Vaccini Covid: il giorno degli over 80. Si andrà avanti fino a maggio. E gli under 55 slittano a fine febbraio Metro in tilt ancora una volta, navette sostitutive assenti o insufficienti, caos, mezzi stracolmi e addio distanzi… Cominciano i processi ai dpcm. Sono migliaia gli esposti, in sede civile e penale contro i decreti sul Covid: Il fascico… Focolaio COVID19 al campo rom di CastelRomano: tragico il bilancio

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Al via le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 nel Lazio

Tra i primi a vaccinarsi all'istituto per le malattie infettive di Roma, è Nicola, un 86enne. "E' andata benissimo - ha detto - sono rimasto ammirato dell'organizzazione, della puntualità e del modo ...

Lazio, al via vaccinazione di massa over 80. Una coppia: "Ora torniamo dai nipoti"

Oltre 220 mila le prenotazioni. Sono iniziate all'Istituto Spallanzani di Roma le vaccinazioni anti - Covid degli over 80 : in programma nella giornata odierna 3.601 somministrazioni nei 49 ospedali coinvolti nella regione, 22 dei quali a Roma. In totale ci sono oltre 220 ...

Covid Roma, focolaio al campo rom Castel Romano; 48 bimbi contagiati, morto un uomo Il Messaggero CASTEL ROMANO Focolaio Covid nel campo rom: un morto

CASTEL ROMANO Focolaio Covid nel campo rom: il tragico bilancio. CASTEL ROMANO Focolaio Covid nel campo rom. Ben 48 i positivi registrati, tutti bambini, e un deceduto, un uomo rom di 47 anni. La pand ...

Covid: Usa, superati i 27 milioni di casi

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Gli Stati Uniti hanno superato i 27 milioni di contagi da Covid, secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University. Il Paese, il più colpito al mondo dalla pandemia, ha ...

