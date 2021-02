(Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli attualmente positivi sono scesi a 419.604, quindi 7.420 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.133.523 (+15.082 rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 397.934 persone, in calo di 7.717 unità

FirenzePost : Coronavirus: crescono le vittime (307 , totale 91.580), calano i contagi (7970), crollo dei test (-62.000) - rep_firenze : Toscana coronavirus 8 febbraio: 523 casi nuovi casi e crescono i ricoveri [aggiornamento delle 16:28] - rep_firenze : Toscana coronavirus 8 febbraio: 523 casi nuovi casi e crescono i ricoveri [aggiornamento delle 15:49] - rep_firenze : Toscana coronavirus 8 febbraio: 523 casi nuovi casi e crescono i ricoveri [aggiornamento delle 15:43] - vitrineseurope1 : RT @RaiNews: #Confesercenti sottolinea che nel 2020 crescono solo le vendite di informatica, sulla spinta dello smartworking. Tutte le res… -

Agenzia ANSA

... con 139 ingressi del giorno, e sono 2.143 in tutto, mentre i ricoveri ordinaridi 261 ... Dall'inizio dell'epidemia da, in regione si sono registrati 228.198 casi di positività. I ...SASOFERRATO -i casi positivi ala Sassoferrato , il sindaco Maurizio Greci ha deciso la chiusura l'Istituto Comprensivo Statale di Sassoferrato e Genga. Nell'ultima settimana, sono stati ...Calano di molto però i tamponi effettuati, come ogni lunedì. Aumentano ancora i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e nelle Terapie intensive ...Sono 7.970 i nuovi casi di Covid 19 in Italia a fronte di 144.270 tamponi tra molecolari e antigenici, 307 i decessi ...