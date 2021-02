Coppia muore in montagna davanti alla figlia: alla tragedia segue una truffa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una Coppia muore in montagna davanti agli occhi terrorizzati della figlia. Dopo la tragedia c’è chi sta cercando di lucrare sulla vicenda. Una settimana fa circa, Fabrizio Martino Marchi e Valeria Coletta sono morti su un sentiero montano conosciuto come il “Salto degli sposi”, sito sulle montagne bresciane. La Coppia si allenava spesso, lui svolgeva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unainagli occhi terrorizzati della. Dopo lac’è chi sta cercando di lucrare sulla vicenda. Una settimana fa circa, Fabrizio Martino Marchi e Valeria Coletta sono morti su un sentiero montano conosciuto come il “Salto degli sposi”, sito sulle montagne bresciane. Lasi allenava spesso, lui svolgeva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ossmeteobargone : RT @AnnamariaBiello: Giovane coppia milanese precipita in dirupo ai piedi di un ghiacciaio e muore davanti alla figlia di 5 anni. Per fortu… - zorziskeeper : immaginate shippare la coppia con un developement di 8 stagioni, due proposte di matrimonio, si sposano cercando di… - sweetghost28 : io stavo pensando, vi ricordate tutti il video della coppia in moto in cui lui si rende conto che i freni non vanno… - MOUNTLIVEcom : Genitori morti in montagna, raccolta fondi per la figlia raggiunge 300mila euro - cannapasso : RT @SkyTG24: Tragedia sul monte Vareno, raccolti quasi 230mila euro per figlia delle due vittime -