Buffon bestemmia sul gol di Lautaro | arriva la decisione della Procura

La Procura al momento non procede sul caso Buffon e la presunta bestemmia pronunciata durante la sfida tra Inter e Juventus. La decisione in merito a Gigi Buffon ancora non è stata presa. Il calciatore, infatti, rischia nuovamente di essere deferito, poiché alcune immagini della Coppa Italia, in occasione della gara tra Inter e Juventus, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

