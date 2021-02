Berrettini-Anderson | Australian Open 2021 | orario | tv | programma | streaming 9 febbraio

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo l’inizio odierno, il primo Slam della stagionedel tennis proseguirà domani: l’ordine di gioco deglidi martedì 9vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Nove gli azzurri impegnati, sei uomini e tre donne, che scenderanno in campo per provare a raggiungere il secondo turno. Tra di loro anche le teste di serie azzurre, tra cui Matteo, numero 9 del seeding, che affronterà il sudafricano Kevinin apertura di sessione serale, alle ore 09.00 italiane sulla Margaret Court Arena. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport ...