Bayonetta 3 sparito dai radar? ' Colpa' di Nintendo

In un'intervista con VGC, i co-fondatori di PlatinumGames, Atsushi Inaba e Hideki Kamiya, hanno utilizzato il prossimo titolo auto-pubblicato della società Project G.G. per spiegare il motivo per cui lo studio è stato così silenzioso su alcune altre uscite. Con questi altri giochi, come3, ad esempio, tutto dipende dall'approccio del publisher. Nel caso di3, il publisher è. Quando si tratta di qualcosa come Project G.G. tuttavia, Kamiya spiega come Platinum può essenzialmente condividere ciò che vuole, ogni volta che vuole (senza mettersi nei guai): "Inoltre, dato che pubblichiamo da soli Project G.G., questa volta non ci sono publisher che si arrabbiano con noi, quindi condividerò le cose online, pubblicando screenshot ogni volta che voglio..."