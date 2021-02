Australian Open 2021 | risultati 8 febbraio tabellone femminile | bene Serena Williams | Simona Halep e Naomi Osaka | suda la Andreescu Cade la Kerber | passano Giorgi ed Errani

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo tante peripezie è finalmente cominciato l’. La città di Melbourne torna dunque ad ospitare il torneo dello Slam dopo la tanta paura dovuta al Covid-19 e ai possibili contagi. Ma quello che conta è che ci siano, tra uomini e donne, 256 tennisti a darsi battaglia e ad incrociare le loro storie, per alzare in cielo un trofeo che per alcuni sarebbe l’ennesimo di una lunga carriera, per altri il primo di pregevole fattura che spedirebbe la propria carriera in orbita. La prima giornata del torneonon ha regalato enormi sorprese, con le giocatrici dalla classifica migliore che hanno avuto ben pochi problemi nel loro debutto. La prima top a scendere in campo è stata, che ha chiuso in poco più di un’ora il match contro Anastasia Pavlyuchenkova con ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Prima giornata di. Dopo le polemiche per la quarantena e il caso di Covid in uno degli hotel dei tennisti, ha preso il via il primo Slam della stagione. Si è interrotto subito il percorso di Stefano ...DIRETTA2021: JANNIK SINNER IN CAMPO È arrivato il momento di Jannik Sinner agli2021 , e l'azzurro sta già dimostrando tutto il suo valore: in campo a 24 ore (poco più) dal ...Per quanto riguarda i big, avanzano Dominik Thiem e Alexander Zverev. L'articolo Australian Open, buona la prima per Giorgi ed Errani, fuori Travaglia e Mager sembra essere il primo su BlogSicilia - U ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Camila Giorgi e Sara Errani, le due azzurre in campo nella prima giornata degli Australian Open, primo Slam del 2021 scattato – con tre settimane ...