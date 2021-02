Antonella Clerici in diretta con noi | “Oggi deve andare di moda la competenza Penso a Draghi ma anche al nostro lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è tornata in tv su Rai Uno prima con “È sempre mezzogiorno!” (ogni giorno alle 12) e poi con il successo di “The Voice Senior” in prima serata. L’ambasciatrice della gentilezza come stile di vita, il volto più amato del mezzogiorno italiano, è stata ospite di “Programma” inFacebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine alle ore 16 con Claudia Rossi e Andrea Conti. Dal suo nuovo libro, E’ sempre mezzogiorno, un racconto fatto di vita in campagna, anzi nel bosco e di ricette, alla tv dipassando per l’importanza della, 40 minuti diche sono stati una chiacchierata su diversi temi: “dila. Lo vediamo con ...