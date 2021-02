Zingaretti prova a girarla così: “Su Draghi è Salvini che ha dato ragione al Pd” (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – Come giustificare ai propri elettori un governo con la Lega? Nonostante le smentite di facciata, è la domanda che in queste ore assilla il Pd. Oggi così il segretario dem, Nicola Zingaretti, prova a girarla così: “Non c’è dubbio che è una novità: Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova, non c’è dubbio: vedremo le coerenze”, dice Zingaretti a Mezz’ora in più su Rai3. La mossa della Lega e l’imbarazzo di Zingaretti E’ senz’altro vero che sia più sorprendete, agli occhi di molti, il cambio di linea da parte della Lega. Dall’euroscetticismo all’europeismo, dal “no al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – Come giustificare ai propri elettori un governo con la Lega? Nonostante le smentite di facciata, è la domanda che in queste ore assilla il Pd. Oggiil segretario dem, Nicola: “Non c’è dubbio che è una novità:haal Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova, non c’è dubbio: vedremo le coerenze”, dicea Mezz’ora in più su Rai3. La mossa della Lega e l’imbarazzo diE’ senz’altro vero che sia più sorprendete, agli occhi di molti, il cambio di linea da parte della Lega. Dall’euroscetticismo all’europeismo, dal “no al ...

