Wta Melbourne 2021: Barty profeta in patria, successo anche per Mertens (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono volti al termine i due tornei in programma a Melbourne la settimana precedente agli Australian Open 2021 ed a trionfare sono state Ashleigh Barty ed Elise Mertens. La giocatrice australiana si è laureata campionessa dello Yarra Valley Classic, sconfiggendo in una finale piuttosto combattuta Garbine Muguruza. 7-6(3) 6-4 il punteggio in favore della tennista aussie, che ha impiegato quasi due ore per avere la meglio. Nonostante alla vigilia fosse la spagnola la favorita, Barty è riuscita ad imporsi ed ha aumentato ulteriormente il gap con Halep, numero due del mondo. Il Gippsland Trophy ha invece incoronato la belga Mertens, che ha superato in maniera piuttosto agevole l’estone Kanepi. La testa di serie numero 7 si è imposta in un’ora e tredici minuti di gioco con lo score di 6-4 ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono volti al termine i due tornei in programma ala settimana precedente agli Australian Opened a trionfare sono state Ashleighed Elise. La giocatrice australiana si è laureata campionessa dello Yarra Valley Classic, sconfiggendo in una finale piuttosto combattuta Garbine Muguruza. 7-6(3) 6-4 il punteggio in favore della tennista aussie, che ha impiegato quasi due ore per avere la meglio. Nonostante alla vigilia fosse la spagnola la favorita,è riuscita ad imporsi ed ha aumentato ulteriormente il gap con Halep, numero due del mondo. Il Gippsland Trophy ha invece incoronato la belga, che ha superato in maniera piuttosto agevole l’estone Kanepi. La testa di serie numero 7 si è imposta in un’ora e tredici minuti di gioco con lo score di 6-4 ...

sportface2016 : Wta #Melbourne 2021: #Barty profeta in patria, successo anche per #Mertens - MirkoEfoglia : Eventi????????: Tennis ATP Cup/WTA 500/ATP Melbourne I???? 09:00Snowboard CDM Bannoye PLS (M/F)???? 09:30Combinata nordic… - OA_Sport : WTA Melbourne 1 2021: il titolo è di Elise Mertens. Sesto trionfo in carriera per la belga - zazoomblog : WTA Melbourne 3 2021 Anett Kontaveit ed Ann Li vincono le semifinali. Non ci sarà la finale - #Melbourne #Anett… - MezaApuestas : • Gana Sakkari Maria. • WTA GRAMPIANS TROPHY. ?? •Cuota 1.65 ?? STAKE 2. #wta #Melbourne #Tenis -