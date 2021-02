WTA Melbourne 2 2021 | Ashleigh Barty batte in Finale Garbine Muguruza e pone il suo sigillo

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) Prove generali di Australian Open? Assolutamente sì. Nello Yarra Valley Classic (WTA), l’australianaha posto il proprionell’atto conclusivo che la vedeva opposta alla spagnola(n.15 del mondo). La n.1 WTA è riuscita a prevalere al termine di un confronto lottato con il punteggio di 7-6 (3) 6-4 in cui la determinazione e la voglia di vincere della padrona di casa sono stati gli elementi essenziali per spuntarla, al cospetto di unameno brillante di quanto si fosse visto nei turni precedenti. Buoni segnali dunque per, pensando a quel che sarà da lunedì 8 febbraio. PRIMO SET – Nella prima frazione il “festival del break” è il tema principale. Entrambe le tenniste ...