Telegram è l’app più scaricata a gennaio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Telegram è l’app più scaricata al mondo a gennaio 2021 con oltre 63 milioni di installazioni, 3,8 volte i download di gennaio 2020 secondo la società di analisi Sensortower. Seconda TikTok, mentre Whatsapp scende al quinto posto tra le installazioni uniche rilevate nel primo mese dell’anno, evidente conseguenza della nuova policy sulla privacy dell’app di messaggistica di Zuckerberg. La supremazia di Whatsapp sta vacillando dopo anni di assoluto dominio, gli utenti dell’app sono ancora nell’ordine di nove cifre, ma la rivale è sempre più apprezzata. Meglio Signal, Whatsapp o Telegram? Confronto tra app di messaggistica Telegram è l’app più scaricata a ... Leggi su pantareinews (Di domenica 7 febbraio 2021)piùal mondo acon oltre 63 milioni di installazioni, 3,8 volte i download di2020 secondo la società di analisi Sensortower. Seconda TikTok, mentre Whatsapp scende al quinto posto tra le installazioni uniche rilevate nel primo mese dell’anno, evidente conseguenza della nuova policy sulla privacy deldi messaggistica di Zuckerberg. La supremazia di Whatsapp sta vacillando dopo anni di assoluto dominio, gli utenti delsono ancora nell’ordine di nove cifre, ma la rivale è sempre più apprezzata. Meglio Signal, Whatsapp o? Confronto tra app di messaggisticapiùa ...

giannifioreGF : #Telegram è l’app più scaricata a gennaio 2021 - rico6868 : @carolafrediani @GuerrediRete @martinapennisi @philipdisalvo @valigiablu @captblicero Quando un app NON di messaggi… - ProntoPCBaveno : RT @wireditalia: Con l’ultimo aggiornamento dell’app per iPhone e Android è ora possibile importare chat WhatsApp su Telegram . https://t.c… - wireditalia : Con l’ultimo aggiornamento dell’app per iPhone e Android è ora possibile importare chat WhatsApp su Telegram . - Luca100celleASR : @emilianoavanti @DanyRoma83 @mimmetto81 @erpomata71 @Fabius40884986 @stockazz Ma sempre su telegram o ce sta l’app??? -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram l’app Privacy: cosa scegliere tra WhatsApp, Signal o Telegram? BorsaInside