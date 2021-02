Serie C, Bari-Viterbese 0-1: biancorossi in crisi nera, la Ternana può allungare ancora. La classifica (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Bari non trova più la strada della vittoria.Nell'anticipo delle 12,30 del "San Nicola" i pugliesi hanno addirittura ceduto per 1-0 alla Viterbese e adesso rischiano di scivolare a -14 dalla Ternana che lunedì' sera ospiterà la Casertana. Dopo che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, i gialloblu hanno trovato la giocata vincente con Murilo che all'83' ha deciso a gara.classificaTernana 53**Bari 42*Avellino 38 **Catania 34***Teramo 33**Foggia 33**Catanzaro 32***Virtus Francavilla 28**Palermo 27**Juve Stabia 27**Turris 27**Casertana 27***Viterbese 25*Vibonese 22**Monopoli 20***Potenza 17**Bisceglie 16 **Paganese 15***Cavese 13*** riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l'esclusione del Trapani Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilnon trova più la strada della vittoria.Nell'anticipo delle 12,30 del "San Nicola" i pugliesi hanno addirittura ceduto per 1-0 allae adesso rischiano di scivolare a -14 dallache lunedì' sera ospiterà la Casertana. Dopo che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, i gialloblu hanno trovato la giocata vincente con Murilo che all'83' ha deciso a gara.53**42*Avellino 38 **Catania 34***Teramo 33**Foggia 33**Catanzaro 32***Virtus Francavilla 28**Palermo 27**Juve Stabia 27**Turris 27**Casertana 27***25*Vibonese 22**Monopoli 20***Potenza 17**Bisceglie 16 **Paganese 15***Cavese 13*** riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l'esclusione del Trapani

