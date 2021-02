Sci alpino | Mondiali 2021 | le azzurre in gara nella combinata femminile Bassino e Brignone per le medaglie

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e idi Cortina sono pronti per andare in scena. Si prenderà il via domani con la prova dellae le problematiche legate al meteo non mancano. Tante neve è arrivata, ma le temperature sono in leggero rialzo e si può affermare che il sole pieno non sarà presente sulle nevi italiane prima di martedì. Questa situazione ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma della specialità citata: sarà lo slalom ad aprire le danza a partire dalle ore 11.00, mentre alle 14.30 ci sarà il superG. Sarà quindi una sfida tra tecnica e velocita su una pista, l’Olympia delle Tofane, che metterà a dura prove le atlete. Conoscendo le caratteristiche del tracciato l’americana Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova sono da considerare “osservate speciali”, ...

...che oggi 7 febbraio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato ai Campionati del mondo di sci alpino.