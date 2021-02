Sampdoria, Ranieri: “Si era spenta la luce, bravi a riprendere la partita” (Di domenica 7 febbraio 2021) La Sampdoria vede davvero le streghe contro il Benevento. I giallorossi accarezzano a lungo l'idea della vittoria, prima che la rete di Keita imponga il pari.caption id="attachment 1043077" align="alignnone" width="1024" Ranieri, getty/captionLE PAROLE DI RanieriIl tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Il buon punto va bene, quando non riesci a fare quello che vorresti meglio questo che perdere. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano le redini della gara, pur lasciando un’occasione a Caprari. Nel secondo tempo s’è spenta la luce, ci hanno fatto gol. Potevano raddoppiare e triplicare, buon per noi che Audero abbia fatto delle bellissime parate. Poi siamo stati bravi a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Lavede davvero le streghe contro il Benevento. I giallorossi accarezzano a lungo l'idea della vittoria, prima che la rete di Keita imponga il pari.caption id="attachment 1043077" align="alignnone" width="1024", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico dei brchiati Claudioanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Il buon punto va bene, quando non riesci a fare quello che vorresti meglio questo che perdere. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano le redini della gara, pur lasciando un’occasione a Caprari. Nel secondo tempo s’èla, ci hanno fatto gol. Potevano raddoppiare e triplicare, buon per noi che Audero abbia fatto delle bellissime parate. Poi siamo statia ...

