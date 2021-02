Papa Francesco torna ad affacciarsi in piazza San Pietro per l’Angelus: non accadeva dal 20 dicembre (Di domenica 7 febbraio 2021) “Un’altra volta in piazza”. Dopo oltre un mese in cui per le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, ha recitato l’Angelus in diretta video dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico, senza la presenza di fedeli, domenica 7 febbraio Papa Francesco, vista la zona gialla, è tornato ad affacciarsi alla finestra dello studio dell’Appartamento pontificio per recitare la preghiera mariana con i fedeli e i pellegrini riuniti. In piazza non c’era la folla che eravamo abituati a vedere pre-pandemia, anche a causa della pioggia. Ma il Pontefice non ha potuto nascondere la gioia: “Cari sorelle e fratelli, buongiorno, un’altra volta in piazza”, ha saluto Bergoglio, dedicando ai fedeli un gran sorriso “Sono contento di vedervi di nuovo radunati nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) “Un’altra volta in”. Dopo oltre un mese in cui per le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, ha recitatoin diretta video dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico, senza la presenza di fedeli, domenica 7 febbraio, vista la zona gialla, èto adalla finestra dello studio dell’Appartamento pontificio per recitare la preghiera mariana con i fedeli e i pellegrini riuniti. Innon c’era la folla che eravamo abituati a vedere pre-pandemia, anche a causa della pioggia. Ma il Pontefice non ha potuto nascondere la gioia: “Cari sorelle e fratelli, buongiorno, un’altra volta in”, ha saluto Bergoglio, dedicando ai fedeli un gran sorriso “Sono contento di vedervi di nuovo radunati nella ...

