Paolo Brosio sull'eliminazione di Stefano Bettarini: parole impensabili (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano Bettarini torna sulla grave ingiustizia subita, condividendo le parole totalmente impensabili di Paolo Brosio Stefano Bettarini (Instagram)Il caso di Stefano Bettarini infiamma ancora i social. Come possiamo ricordare l'ex calciatore venne cacciato dal reality "Grande Fratello Vip", questo scatenò il suo astio per il programma di Alfonso Signorini. Le accuse nei suoi confronti furono quelle di aver proferito una bestemmia, cosa per la quale scatta l'eliminazione automatica. Il suo però è un caso particolare. Bettarini infatti ha più volte dichiarato di non aver bestemmiato, quella da lui detta fu soltanto una frase in dialetto. Questo non interessò ai produttori che optarono ...

