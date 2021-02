NBA, LeBron James scherza: “Ho 36 anni, il mio cuore non regge più due supplementari” (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la partita contro i Detroit Pistons, i Los Angeles Lakers hanno avuto bisogno di due triple di LeBron James nel secondo supplementare per portare a casa la vittoria, che poi ha chiuso con 33 punti e 11 assist. Dopo la partita il 36enne ci ha scherzato su: “Ero già pronto per andarmene. Ho una bottiglia di vino che mi aspetta a casa e che ho dovuto rimandare per via dei due supplementari. Ho 36 anni, il mio cuore non regge più due supplementari a questo punto della mia carriera. Farò dei trattamenti domani, ma di sicuro non farò saltare i miei piani per il Super Bowl. Bisogna essere concentrati per tutte le pubblicità” James avrebbe potuto chiudere la partita già nell’ultimo possesso dei regolamentari, ma ha trovato un’ottima ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante la partita contro i Detroit Pistons, i Los Angeles Lakers hanno avuto bisogno di due triple dinel secondo supplementare per portare a casa la vittoria, che poi ha chiuso con 33 punti e 11 assist. Dopo la partita il 36enne ci hato su: “Ero già pronto per andarmene. Ho una bottiglia di vino che mi aspetta a casa e che ho dovuto rimandare per via dei due. Ho 36, il miononpiù duea questo punto della mia carriera. Farò dei trattamenti domani, ma di sicuro non farò saltare i miei piani per il Super Bowl. Bisogna essere concentrati per tutte le pubblicità”avrebbe potuto chiudere la partita già nell’ultimo possesso dei regolamentari, ma ha trovato un’ottima ...

dchinellato : LeBron ha appena distrutto l’All Star Game: “Ho zero energie e zero interesse per un evento simile. Ci era stato de… - sportface2016 : #NBA, #LeBronJames scherza: 'Ho 36 anni, il mio cuore non regge più due supplementari' - infoitsport : NBA, professione: tiratore da tre punti. La nuova arma micidiale di LeBron James - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: LeBron fa la differenza nel 2º supplementare e i Lakers si prendono un difficilissimo 135-139 in casa contro Detroit. LA… - PaoloMancini30 : Comunque non capisco come mai nessuno consideri Steph come MVP, dicono LeBron Durant e compagnia però nel 2017 18 1… -