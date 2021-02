Meloni | ' Io isolata | ma dal mainstream' Ma dimentica che lo ha detto Salvini

(Di domenica 7 febbraio 2021) La verità è una: alla ex deputata berlusconiana che appartenne alla schiera di coloro che dicevano che Ruby era la nipote di Mubarack chiedetele tutto ma non di sbraitare e prendersela con qualcuno. ...

generacomplotti : RT @globalistIT: - globalistIT : - mulazzaniantoni : @alessandromunz2 Mi sa che la Meloni se non decide diversamente rimarrà isolata ...vedremo cosa succede?????? - Pippomio7878 : @GuidoCrosetto Vedremo come andrà avanti draghi. Se asseconda il pd isolando salvini e costringendolo a tornare all… - T_h_e__J_ok_e_r : @AzzurraBarbuto @borghi_claudio Concordo, la #Lega ha abboccato. Se vota contro PDM5S viene isolata al Governo ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni isolata

Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgiain una intervista al Tg2. L'estremista di destra, però, si è dimenticata di dire che a dire che si èè stato anche l'altro ...... ottenendo consensi soprattutto per avere provocato l'implosione dell'attuale centrodestra che vede laall'estrema e la Lega in crisi di identità. Ridiventato decisivo, il Cavaliere è ...La capa di Fratelli d'Italia dimentica che le critiche stanno arrivando dai suoi alleati. Per gli altri il fatto che si sia chiamata fuori è una benedizione ...“Prima gli italiani!”, è notoriamente il “grido di battaglia” dell’on. Matteo Salvini dopo aver abbandonato, ma solo per ragioni elettorali, il suo disprezzo per il Sud. Anche l’on. Meloni è propugnat ...