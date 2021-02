Maria De Filippi, regina indiscussa: applausi a scena aperta (Di domenica 7 febbraio 2021) La conduttrice Maria De Filippi si è dimostrata ancora una volta regina indiscussa: applausi a scena aperta per lei Ancora una volta, la sfida degli ascolti del sabato sera ha vinto Maria De Filippi ed il suo C’è Posta per Te contro Carlo Conti ed Affari Tuoi con l’ultima puntata. Con oltre 6 milioni di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) La conduttriceDesi è dimostrata ancora una voltaper lei Ancora una volta, la sfida degli ascolti del sabato sera ha vintoDeed il suo C’è Posta per Te contro Carlo Conti ed Affari Tuoi con l’ultima puntata. Con oltre 6 milioni di L'articolo proviene da Inews.it.

Micio_Theo : RT @GiovanniBold: #gfvip anche di mattina zorzino ha la faccia da strafottente...ditegli che Maria De Filippi incomincia a rivalutarlo...ch… - GiovanniBold : #gfvip anche di mattina zorzino ha la faccia da strafottente...ditegli che Maria De Filippi incomincia a rivalutarl… - yeos_witch : RT @exmpatia: headcanon per cui bokuto segue c'è posta per te e akaashi lo riprende mentre piange e manda il video sul gruppo whatsapp con… - Novella_2000 : C’è posta per te: Maria De Filippi regala un suo abito (che abbiamo già visto) a Elena - infoitcultura : C’è Posta per Te, Maria De Filippi lascia lo studio: silenzio irreale – VIDEO -