India – Crollo dei ghiacci sull'Himalaya: travolti ponti e strade, si temono molte vittime (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Il governo centrale ha inviato l'esercito per i primi soccorsi, sotto al fango potrebbero essere rimasti intrappolati 150 operai. In India si è staccata una parte di un ghiacciaio dell'Himalaya. Il ghiaccio è precipitato in un fiume provocando l'innalzamento dell'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una diga. Ci sono almeno tre vittime accertate e 150 dispersi.

