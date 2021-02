Incontro tra Draghi e le parti sociali: ecco le richieste dei sindacati (Di domenica 7 febbraio 2021) Attesa per l’Incontro tra il premier incaricato Mario Draghi e le parti sociali. Le richieste dei sindacati. ROMA – E’ previsto per la mattina di lunedì 8 febbraio l’Incontro tra il premier incaricato Mario Draghi e le parti sociali. L’ex presidente della Banca Centrale Europea ha deciso di parlare con i sindacati prima del secondo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta molto particolare, ma il presidente del Consiglio incaricato è pronto ad ascoltare le loro richieste e valutare il possibile inserimento nel programma di governo sin da subito. Le richieste dei sindacati Idee chiare per i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Attesa per l’tra il premier incaricato Marioe le. Ledei. ROMA – E’ previsto per la mattina di lunedì 8 febbraio l’tra il premier incaricato Marioe le. L’ex presidente della Banca Centrale Europea ha deciso di parlare con iprima del secondo giro di consultazioni con iti. Una scelta moltocolare, ma il presidente del Consiglio incaricato è pronto ad ascoltare le loroe valutare il possibile inserimento nel programma di governo sin da subito. LedeiIdee chiare per i ...

telefonoazzurro : “Essere cittadini nel XXI secolo tra sicurezza e privacy”: il giornalista @MaxCerof sarà il moderatore del secondo… - VittorioSgarbi : #crisidigoverno Tra poco alla Camera, quale rappresentante della componente “Rinascimento” in seno al Gruppo Misto,… - GrandeFratello : 'Hai decifrato il lucchetto del mio cuore'... il primo incontro tra mamma Fariba e Pierpaolo non è andato così male… - Natie_Official : @itsjenx2 No dai, ho bisogno dell’incontro tra Tommaso e Fra, ora lo faccio uscire di forza?? - news_mondo_h24 : Incontro tra Draghi e le parti sociali: ecco le richieste dei sindacati -