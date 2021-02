Incidente in autostrada: mondo animalista in lutto per la morte di Elisabetta Barbieri | FOTO (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ al momento di due morti e un ferito gravissimo il bilancio dell’Incidente avvenuto questa mattina all’alba sull’autostrada A14 all’altezza di pesaro. Un Incidente che ha scosso profondamente tutto il mondo animalista della nostra zona, poiché una delle due persone decedute è Elisabetta Barbieri, notissima animalista residente a Rho, conosciuta da molte associazioni animaliste con td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Incidente in autostrada: mondo animalista in lutto per la morte di Elisabetta Barbieri FOTO proviene da Il ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ al momento di due morti e un ferito gravissimo il bilancio dell’avvenuto questa mattina all’alba sull’A14 all’altezza di pesaro. Unche ha scosso profondamente tutto ildella nostra zona, poiché una delle due persone decedute è, notissimaresidente a Rho, conosciuta da molte associazioni animaliste con td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloininper ladiproviene da Il ...

