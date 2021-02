In quaranta minuti Osimhen ha toccato sette palloni (Di domenica 7 febbraio 2021) Che cos’è Victor Osimhen? È un alibi per Gattuso? Certamente sì, uno dei pochi alibi per l’allenatore calabrese. Ma è anche è un oggetto misterioso di cui si dovrebbe discutere in relazione alla capacità del Napoli di gestire gli infortuni. Non è soltanto una questione di staff medico più o meno competente. Le società di calcio sono piramidali. Tutto dipende dal vertice, dall’organizzazione societaria. La domanda è: possibile che nel Napoli gli infortuni, alcuni infortuni, diventino misteri irrisolti? Vale per Mertens che è tornato in Belgio e non è ancora guarito dall’infortunio alla caviglia. E vale ovviamente per Osimhen. Che ufficialmente è stato definito guarito. È tornato in campo da almeno un paio di settimane ma è un calciatore lontano anni luce da una condizione accettabile. In questi casi si dice che se non viene mandato in campo, non potrà ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Che cos’è Victor? È un alibi per Gattuso? Certamente sì, uno dei pochi alibi per l’allenatore calabrese. Ma è anche è un oggetto misterioso di cui si dovrebbe discutere in relazione alla capacità del Napoli di gestire gli infortuni. Non è soltanto una questione di staff medico più o meno competente. Le società di calcio sono piramidali. Tutto dipende dal vertice, dall’organizzazione societaria. La domanda è: possibile che nel Napoli gli infortuni, alcuni infortuni, diventino misteri irrisolti? Vale per Mertens che è tornato in Belgio e non è ancora guarito dall’infortunio alla caviglia. E vale ovviamente per. Che ufficialmente è stato definito guarito. È tornato in campo da almeno un paio di settimane ma è un calciatore lontano anni luce da una condizione accettabile. In questi casi si dice che se non viene mandato in campo, non potrà ...

