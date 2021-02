Governo Draghi, Salvini: “Meloni non deve isolarsi, serve responsabilità” (Di domenica 7 febbraio 2021) “In un momento così difficile e importante, non penso al partito ma all’Italia. La gente ha fame di salute e di lavoro, non di beghe o di calcoli politici. Stimo e rispetto Giorgia Meloni ma non condivido la sua scelta di isolarsi e di dire no. E’ il momento della responsabilità e del coraggio, non della paura”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Ho fatto di tutto per mantenere l’unità della colazione, è grazie alla nostra serietà e compattezza che sono andati a casa Conte, Casalino e Azzolina. Spero e credo che il centrodestra possa ancora trovare una sintesi, l’unione fa la forza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) “In un momento così difficile e importante, non penso al partito ma all’Italia. La gente ha fame di salute e di lavoro, non di beghe o di calcoli politici. Stimo e rispetto Giorgiama non condivido la sua scelta die di dire no. E’ il momento dellae del coraggio, non della paura”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è il segretario della Lega, Matteo. “Ho fatto di tutto per mantenere l’unità della colazione, è grazie alla nostra serietà e compattezza che sono andati a casa Conte, Casalino e Azzolina. Spero e credo che il centrodestra possa ancora trovare una sintesi, l’unione fa la forza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

