Draghi a stelle e strisce Dottori svela il fattore Usa dietro la crisi

Leggi su formiche

(Di domenica 7 febbraio 2021) Lapolitica apertasi in Italia lo scorso 26 gennaio con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è stata soltanto il frutto di circostanze interne. Le ambizioni personali e di gruppo vi hanno avuto certamente un ruolo, ampiamente investigato dai media del nostro Paese. Ma assieme ad altri fattori, che sono invece di natura prettamente internazionale. Alcuni sono stati colti da un certo numero di analisti, altri sono invece rimasti sullo sfondo, più defilati, attirando l’attenzione di pochi. Si è molto parlato di Europa, ad esempio, e di sicuro non a torto. Sono infatti in ballo ben 209 miliardi di euro, per ottenere i quali serve confezionare un piano convincente da sottoporre al vaglio delle autorità dell’Unione Europea. Queste risorse sono già state iscritte nel bilancio dello Stato e perderle rappresenterebbe uno shock insopportabile per ...