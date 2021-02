Domani gran parte d' Italia in giallo ma per Speranza il rischio resta alto

(Di domenica 7 febbraio 2021) In Umbria, dove la provincia di Perugia è in fascia rossa, preoccupano le varianti del virus. Al via, intanto, la distribuzione delle prime dosi di vaccino Astrazeneca arrivate ieri

zazoomblog : Domani gran parte dItalia in giallo ma per Speranza il rischio resta alto - #Domani #parte #dItalia #giallo - CaruzzoD : RT @luigi_pais: La Regina si agghinda. Domani è il gran giorno. #cortina2021 @ Cortina d'Ampezzo, Italy - mikkokissa : RT @RIHANNON1967: @Siriostar69 Ma com'è bello! ?????? Buona Domenica caro Sirio ?????? Qui domani aspettiamo la neve e un gran freddo ??????????… - Siriostar69 : RT @RIHANNON1967: @Siriostar69 Ma com'è bello! ?????? Buona Domenica caro Sirio ?????? Qui domani aspettiamo la neve e un gran freddo ??????????… - RIHANNON1967 : @Siriostar69 Ma com'è bello! ?????? Buona Domenica caro Sirio ?????? Qui domani aspettiamo la neve e un gran freddo ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani gran

h24 notizie

In Umbria, dove la provincia di Perugia è in fascia rossa, preoccupano le varianti del virus. Al via, intanto, la distribuzione delle prime dosi di vaccino Astrazeneca arrivate ieriPure siamo sicuri che anchesarà spettacolo in campo: gli egiziani, che al secondo turno ... campione nazionale del 2019 - 20, che pure non approda alla sfida dafavorita. Partita più ...MONREALE, 7 febbraio – Domani tornerà a suonare la campanella che scandisce il succedersi delle ore scolastiche all’interno delle scuole secondarie di secondo grado in Sicilia. Ritornerà infatti a scu ...Chiusa anche la strada statale 48 tra Carbonin e Misurina. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di con ...