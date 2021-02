Docenti dell’infanzia e di sostegno più a rischio contagio covid | subito mascherine FFP2 Parte la petizione

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 7 febbraio 2021) Con la scuola in presenza durante gli insegnanti die quelli dell'infanzia sono maggiormente esposti aldi-19: per loro, infatti, il distanziamento è piuttosto improbabile: come può una maestra dell'infanzia lavorare a distanza con un bimbo di 4 o 5 anni? Come può non avere contatti ripetuti durante la giornata un insegnante dialle prese con un alunno autistico? L'articolo .