Chi è The Weeknd, il cantante che si esibisce all'Halftime show del Super Bowl 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) THE Weeknd CHI È – The Weeknd è uno degli artisti che si esibiranno durante il classico Halftime show del Super Bowl 2021. Neanche la pandemia di Covid, infatti, può fermare l'evento sportivo più seguito al mondo, in programma nella notte italiana tra domenica 7 febbraio e lunedì 8. A sfidarsi sul campo Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers. Anche i non appassionati di sport si collegheranno per seguire lo show dell'intervallo della finale NFL. Quindici minuti di grande spettacolo per le milioni di persone collegate in mondovisione che quest'anno sono stati affidati a The Weeknd e Miley Cyrus. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo infarcito di alcune hit tra cui il brano virale "Blinding Lights".

