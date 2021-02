Brutte notizie per Huawei P40 Lite: stop agli aggiornamenti mensili (Di domenica 7 febbraio 2021) Non arrivano buone notizie per gli utenti che sono in possesso di un Huawei P40 Lite oggi 7 febbraio, considerando il fatto che in queste ore sono stati ufficializzati i device che fanno parte della lista di modelli destinati a ricevere upgrade mensili. Al contempo, però, sappiamo anche quali smartphone dovranno accontentarsi di aggiornamenti trimestrali. Dopo avervi parlato del pacchetto software rilasciato durante il mese di gennaio per questo smartphone, bisogna prendere atto della nuova direzione scelta dal produttore cinese. Niente aggiornamenti mensili per Huawei P40 Lite da oggi In particolare, le notizie raccolte in queste ore ci dicono che Huawei P40 Lite sia stato ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Non arrivano buoneper gli utenti che sono in possesso di unP40oggi 7 febbraio, considerando il fatto che in queste ore sono stati ufficializzati i device che fanno parte della lista di modelli destinati a ricevere upgrade. Al contempo, però, sappiamo anche quali smartphone dovranno accontentarsi ditrimestrali. Dopo avervi parlato del pacchetto software rilasciato durante il mese di gennaio per questo smartphone, bisogna prendere atto della nuova direzione scelta dal produttore cinese. NienteperP40da oggi In particolare, leraccolte in queste ore ci dicono cheP40sia stato ...

