Benevento-Samp 1-1, a Caprari risponde Keita (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel lunch-match della 21a giornata di Serie A, Benevento e Sampdoria finisce 1-1: per Pippo Inzaghi 5a gara di fila senza vittoria. I blucerchiati salgono a 27 punti, esattamente a centro classifica, mentre i giallorossi sanniti si issano a quota 23, godendosi un campionato fin qui di grosse soddisfazioni. Inzaghi torna alla difesa a quattro con Glik e Tuia centrali; in avanti Insigne e Caprari a sostegno di Lapadula. Ranieri lascia Quagliarella in panchina e schiera Torregrossa in attacco assieme a Keita Baldé. Arbitra Aureliano di Bologna.Al 22’ Montipò respinge una conclusione di Keita, poi dopo un rimpallo Torregrossa segna ma in evidente fuorigioco. Latitano le occasioni da gol. Al 42’ Torregrossa arriva in ritardo su punizione di Candreva. Allo scadere del primo tempo, Montipò deve distendersi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel lunch-match della 21a giornata di Serie A,doria finisce 1-1: per Pippo Inzaghi 5a gara di fila senza vittoria. I blucerchiati salgono a 27 punti, esattamente a centro classifica, mentre i giallorossi sanniti si issano a quota 23, godendosi un campionato fin qui di grosse soddisfazioni. Inzaghi torna alla difesa a quattro con Glik e Tuia centrali; in avanti Insigne ea sostegno di Lapadula. Ranieri lascia Quagliarella in panchina e schiera Torregrossa in attacco assieme aBaldé. Arbitra Aureliano di Bologna.Al 22’ Montipò respinge una conclusione di, poi dopo un rimpallo Torregrossa segna ma in evidente fuorigioco. Latitano le occasioni da gol. Al 42’ Torregrossa arriva in ritardo su punizione di Candreva. Allo scadere del primo tempo, Montipò deve distendersi ...

