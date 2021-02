Antonella Elia e il brutto tumore | La straziante confessione (Di domenica 7 febbraio 2021) Antonella Elia ha rilasciato una sconcertante dichiarazione che riguarda il suo stato fisico, il tumore è stata una notizia sconcertante A. Elia (Instagram)Antonella Elia è una famosa attrice, conduttrice televisiva e showgirl nata a Torino. La sua non è stata una vita semplice sin da quando era bambina. Il padre morì in un incidente stradale quando aveva appena quindici anni, mentre la madre morì quando lei era ancora in fasce. Fu cresciuta dai nonni, successivamente poi si trasferì a Roma, dove cominciò la sua carriera artistica grazie ad alcuni spettacoli teatrali. Negli anni 80 fu protagonista di moltissimi spot pubblicitari, che la portarono al suo esordio da valletta in televisione. Sale così alla ribalta tra gli anni 90 e i primi anni del nuovo millennio, ... Leggi su kronic (Di domenica 7 febbraio 2021)ha rilasciato una sconcertante dichiarazione che riguarda il suo stato fisico, ilè stata una notizia sconcertante A.(Instagram)è una famosa attrice, conduttrice televisiva e showgirl nata a Torino. La sua non è stata una vita semplice sin da quando era bambina. Il padre morì in un incidente stradale quando aveva appena quindici anni, mentre la madre morì quando lei era ancora in fasce. Fu cresciuta dai nonni, successivamente poi si trasferì a Roma, dove cominciò la sua carriera artistica grazie ad alcuni spettacoli teatrali. Negli anni 80 fu protagonista di moltissimi spot pubblicitari, che la portarono al suo esordio da valletta in televisione. Sale così alla ribalta tra gli anni 90 e i primi anni del nuovo millennio, ...

