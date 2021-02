Accoltellata in strada nel Milanese, morta in ospedale (Di domenica 7 febbraio 2021) E morta, nonostante un disperato intervento chirurgico, la donna di 47 anni che stata soccorsa, oggi pomeriggio, dopo essere stata Accoltellata a Pedriano di San Giuliano Milanese in strada dopo le 13. Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 7 febbraio 2021) E, nonostante un disperato intervento chirurgico, la donna di 47 anni che stata soccorsa, oggi pomeriggio, dopo essere stataa Pedriano di San Giulianoindopo le 13.

Fusillide : RT @HuffPostItalia: Accoltellata per strada nel Milanese, donna 47enne muore in ospedale - Gazzettino : #morta in ospedale dopo essere stata accoltellata in strada: #donna di 47 anni uccisa nel Milanese - qn_giorno : #Milano Donna accoltellata a morte per strada nel Milanese. I passanti: inseguita da un uomo vestito di nero. - HuffPostItalia : Accoltellata per strada nel Milanese, donna 47enne muore in ospedale - mattinodinapoli : #morta in ospedale dopo essere stata accoltellata in strada: #donna di 47 anni uccisa nel Milanese -