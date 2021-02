Zona gialla Roma, strade chiuse per assembramenti (Di sabato 6 febbraio 2021) Affollamenti nel centro storico di Roma hanno causato l’intervento della Polizia locale. A partire dalle 18, in considerazione di presenza in aumento di persone che creavano affollamento, gli agenti hanno dovuto procedere alle prime chiusure e isolamenti temporanei di alcune zone. In particolare nell’area del tridente, come via del Corso ma anche via Sistina, Trinità de Monti, aree intorno piazza Navona e piazze principali a San Lorenzo. Per evitare assembramenti e per gestire l’afflusso delle persone erano stati predisposti servizi dedicati al Pincio, corridoi di scorrimento a Piazza del Popolo e ingressi contingentati in via del Corso. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di sabato 6 febbraio 2021) Affollamenti nel centro storico dihanno causato l’intervento della Polizia locale. A partire dalle 18, in considerazione di presenza in aumento di persone che creavano affollamento, gli agenti hanno dovuto procedere alle prime chiusure e isolamenti temporanei di alcune zone. In particolare nell’area del tridente, come via del Corso ma anche via Sistina, Trinità de Monti, aree intorno piazza Navona e piazze principali a San Lorenzo. Per evitaree per gestire l’afflusso delle persone erano stati predisposti servizi dedicati al Pincio, corridoi di scorrimento a Piazza del Popolo e ingressi contingentati in via del Corso. Powered by WPeMatico

