Vieri: "Inter, vittoria importantissima a Firenze. Tre punti d'oro"

La classifica inizia a spaccarsi nelle zone alte. Milan, Inter e Juventus sembrano avere un altro passo rispetto agli altri top club. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro la Fiorentina grazie a un convincente 2-0 grazie alle reti di Barella e Perisic.

Christian Vieri analizza il risultato dello stadio Artemio Franchi di Firenze attraverso il proprio canale Twitch: "Una vittoria importantissima. Fuori casa e soprattutto a Firenze non è mai facile vincere. L'Inter ha fatto una buona partita, ha avuto un bel po' di occasioni e torna a Milano con 3 punti fondamentali per la classifica".

