Treviso | chiuso ristorante cinese | in frigo avevano un astice del 2012

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il Veneto è tornato in zona gialla e molti ristoranti hanno deciso di riaprire a pranzo con il servizio ai tavoli per riprendersi dopo settimane di vacche magre, durante le quali sono stati costretti a lavorare solo con l'asporto. IldiNonostante le difficoltà economiche che molte attività stanno vivendo, in un momento delicato per la salute pubblica come questa, i controlli dei carabinieri del Nas sono più intransigenti che mai. Nella giornata di venerdì un controllo di routine è stato effettuato presso undi, situato in via Venier, a pochi passi dalla chiesa Votiva e poco lontano dall'ospedale Ca' Foncello. La notizia è stata riportata dal quotidiano "la Tribuna di" nell'edizione cartacea in vendita questa ...