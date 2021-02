Tom Holland: "Mi piacerebbe interpretare James Bond" (Di sabato 6 febbraio 2021) Tom Holland come 007: l'attore ha dichiarato di aver firmato per tantissimi nuovi progetti, ma per il futuro sogna di interpretare James Bond. Non esiste attore inglese che non abbia mai sognato di interpretare James Bond. Anche Tom Holland ha recentemente palesato il desiderio di vestire i panni dello 007 più celebre al mondo. L'interprete ha recentemente dichiarato a Variety questa sua speranza parlando del futuro della sua carriera. Come riportato da CBR, lo Spider Man più giovane della storia cinematografica ha affermato: "Ho firmato per tantissimi nuovi progetti di cui non posso parlare. Da giovane inglese che ama il cinema, però, mi piacerebbe tanto interpretare James Bond. Tra ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021) Tomcome 007: l'attore ha dichiarato di aver firmato per tantissimi nuovi progetti, ma per il futuro sogna di. Non esiste attore inglese che non abbia mai sognato di. Anche Tomha recentemente palesato il desiderio di vestire i panni dello 007 più celebre al mondo. L'interprete ha recentemente dichiarato a Variety questa sua speranza parlando del futuro della sua carriera. Come riportato da CBR, lo Spider Man più giovane della storia cinematografica ha affermato: "Ho firmato per tantissimi nuovi progetti di cui non posso parlare. Da giovane inglese che ama il cinema, però, mitanto. Tra ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tom Holland: 'Mi piacerebbe interpretare James Bond' - maribecerra__ : @__Tom_Holland__ PERO NO ME DUELE???? - nargillos : puoi dire di avere davvero i daddy issues solo se non scleri per tom holland - KFCsquad_ : non io che ho una cotta pazzesca per zayn e tom holland da quando avevo otto anni????? - LordKobe : @Gingy7891 e poi c'è tom holland che spoilera :D -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Holland Spider - Man 3: Tom Holland tiene il fratello sulle spalle sul set del film (

Tom Holland tiene suo fratello Harry sulle spalle mentre i due si trovano sul set di Spider - Man 3 , come testimonia la foto condivisa su Instagram dall'attore dell'MCU. In attesa che arrivi al ...

Spider - Man 3: avvistato sul set uno storico villain che farà impazzire i fan?

... ma sembra appunto che non saranno i soli a dare del filo da torcere al Peter Parker di Tom Holland. Alcuni rumors sulla presenza di Willem Dafoe del cast erano già trapelati a dicembre, insieme a ...

Spider-Man 3: Tom Holland parla del film Sky Tg24 Tom Holland: "Mi piacerebbe interpretare James Bond"

Tom Holland come 007: l'attore ha dichiarato di aver firmato per tantissimi nuovi progetti, ma per il futuro sogna di interpretare James Bond. Non esiste attore inglese che non abbia mai sognato di in ...

Henry Cavill non tornerà come Superman in Shazam 2

Henry Cavill non tornerà come Superman in Shazam 2. Tante le indiscrezioni che volevano l'attore nel film, ma l'ipotesi è tramontata ...

tiene suo fratello Harry sulle spalle mentre i due si trovano sul set di Spider - Man 3 , come testimonia la foto condivisa su Instagram dall'attore dell'MCU. In attesa che arrivi al ...... ma sembra appunto che non saranno i soli a dare del filo da torcere al Peter Parker di. Alcuni rumors sulla presenza di Willem Dafoe del cast erano già trapelati a dicembre, insieme a ...Tom Holland come 007: l'attore ha dichiarato di aver firmato per tantissimi nuovi progetti, ma per il futuro sogna di interpretare James Bond. Non esiste attore inglese che non abbia mai sognato di in ...Henry Cavill non tornerà come Superman in Shazam 2. Tante le indiscrezioni che volevano l'attore nel film, ma l'ipotesi è tramontata ...