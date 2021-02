Tennis: Andy Murray in tabellone principale anche al Challenger di Biella 1 con una wild card (Di domenica 7 febbraio 2021) Avrebbe dovuto inizialmente giocare il tabellone di qualificazione, ma Andy Murray si è ritrovato direttamente nel main draw al Challenger di Biella 1 in partenza lunedì. Lo scozzese raddoppia così la propria partecipazione in terra piemontese, dato che è già iscritto a Biella 2. In questa fattispecie il tre volte vincitore Slam, che torna a disputare un Challenger italiano dopo più di 15 anni, è in scena con il tedesco Maximilian Marterer, che mai ha affrontato in carriera. Il tabellone è affollato da otto italiani, con Federico Gaio che assume il ruolo di seconda testa di serie. Murray, che ha dovuto saltare gli Australian Open (dove aveva una wild card) a causa della positività al Covid-19 che gli ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Avrebbe dovuto inizialmente giocare ildi qualificazione, masi è ritrovato direttamente nel main draw aldi1 in partenza lunedì. Lo scozzese raddoppia così la propria partecipazione in terra piemontese, dato che è già iscritto a2. In questa fattispecie il tre volte vincitore Slam, che torna a disputare unitaliano dopo più di 15 anni, è in scena con il tedesco Maximilian Marterer, che mai ha affrontato in carriera. Ilè affollato da otto italiani, con Federico Gaio che assume il ruolo di seconda testa di serie., che ha dovuto saltare gli Australian Open (dove aveva una) a causa della positività al Covid-19 che gli ...

