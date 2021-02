Serie B, Salernitana-Chievo: una poltrona per due nella 21a giornata (Di sabato 6 febbraio 2021) Una poltrona per due. E non stiamo parlando, ovviamente, del famoso film che sbuca dal nulla, ma puntualmente, a Natale. La situazione in cima alla Serie B è davvero caotica e rende, più che mai, questo campionato avvincente e poco pronosticabile. Dietro ad un Empoli che oggi tenterà la prima, vera, fuga stagionale nella sfida contro il Monza (seconda forza) di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, la bagarre per la piazza d’argento è animata da Salernitana, Chievo Verona, Cittadella e Spal. Questa 21a giornata, però, non ci regalerà soltanto Monza-Empoli: in terra campana, infatti, la gara Salernitana-Chievo mette in palio punti pesantissimi per la promozione diretta e, magari, anche il secondo posto solitario della graduatoria. In caso di ko o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Unaper due. E non stiamo parlando, ovviamente, del famoso film che sbuca dal nulla, ma puntualmente, a Natale. La situazione in cima allaB è davvero caotica e rende, più che mai, questo campionato avvincente e poco pronosticabile. Dietro ad un Empoli che oggi tenterà la prima, vera, fuga stagionalesfida contro il Monza (seconda forza) di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, la bagarre per la piazza d’argento è animata daVerona, Cittadella e Spal. Questa 21a, però, non ci regalerà soltanto Monza-Empoli: in terra campana, infatti, la garamette in palio punti pesantissimi per la promozione diretta e, magari, anche il secondo posto solitario della graduatoria. In caso di ko o ...

