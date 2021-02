Sci di fondo | Pellegrino nella storia | record man di podi nelle sprint

Kokushi27 : @MMmarco0 ..notizie su Roma?Preparo gli sci come nell’85 quando feci fondo a Villa Borghese ! - sportface2016 : #Sci Le parole di #Pellegrino dopo il terzo posto nella sprint di Ulricehamn - zazoomblog : Sci di fondo Federico Pellegrino: “Porto a casa un podio insperato” - #fondo #Federico #Pellegrino: #“Porto - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Scidifondo, Coppa del Mondo: #Pellegrino in Svezia torna sul podio: uno sprint al fotofinish - SMSNEWSOFFICIAL : SCI DI FONDO: Federico Pellegrino ha chiuso al terzo posto la sprit a tecnica libera sulla pista di ULRICEHAMN -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Terzo posto un po' amaro per Federico Pellegrino nella sprint di Coppa del mondo didi, a tecnica libera, di Ulricehamn, in Svezia. Dopo aver dominato batterie e semifinale, il valdostano, infatti, è rimasto "imbottigliato" nell'ultimo strappo prima dell'arrivo. Sul breve ...Intanto sulle montagne innevate dall'ondata di freddo di due settimane fa è scoppiata la passione per ciaspole edi. Boom di ciaspole "C'è stato un boom di richieste - riferiscono dal ...Ulricehamn, 6 febbraio 2021 – Un italiano nella storia delle sprint di sci di fondo. Chicco Pellegrino è infatti l’atleta con più podi al mondo in questa disciplina, grazie a quello conquistato oggi a ...Sci di fondo, le parole di Federico Pellegrino dopo il terzo posto nella sprint a tecnica libera di Ulricehamn: "Difficile fare meglio, sono soddisfatto" ...