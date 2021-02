Psg, rinnovo Mbappè: pronta una clausola che gli permette di andar via in caso di giusta offerta (Di sabato 6 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS”, il Psg avrebbe offerto all’attaccante Kylian Mbappé , per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2021, un ingaggio da 37 milioni come quello di Neymar e una clausola che gli permette di andar via se dovesse arrivare l’offerta giusta dal Real Madrid o da un qualsiasi altro grande club. Il sogno dell’attaccante rimane quello di indossare la maglia dei Blancos, anche guadagnando di meno, ma il Real è coinvolto nelle difficoltà economiche e questa situazione sta facendo riflettere il francese che risulta vicino al rinnovo con il club parigino. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS”, il Psg avrebbe offerto all’attaccante Kylian Mbappé , per ildel suo contratto in scadenza a giugno 2021, un ingaggio da 37 milioni come quello di Neymar e unache glidivia se dovesse arrivare l’dal Real Madrid o da un qualsiasi altro grande club. Il sogno dell’attaccante rimane quello di indossare la maglia dei Blancos, anche guadagnando di meno, ma il Real è coinvolto nelle difficoltà economiche e questa situazione sta facendo riflettere il francese che risulta vicino alcon il club parigino. SportFace.

sportface2016 : #PSG | #Mbappé vicino al rinnovo con una clausola 'particolare' - calciomercatoit : ?? #Juventus, lo scenario per il rinnovo di #CristianoRonaldo. I bianconeri non vogliono perderlo a zero, lui non gu… - mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ??ESCLUSIVO - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO - mirkocalemme : #Messi - #Barcelona , non è finita. L'argentino non ha ancora deciso il suo futuro e, secondo il suo entourage, la… -