Omicidio di Roberta Siragusa, parla l'amica: 'Voleva lasciare Pietro ma aveva paura'. 'Roberta lo Voleva lasciare'. Sono queste le parole di un'amica di Roberta Siragusa, la giovane 17enne che sarebbe stata uccisa dal fidanzato di 19 anni Pietro Morreale. Il giovane è l'unico indagato e sospettato.

p_fennec : L'omicidio di Roberta, vista la probabile complicità della famiglia dell'assassino, ricorda tristemente il caso di… - SimonpietroPepo : #quartogrado #pietro e #roberta sia che lui le abbia dato fuoco, sia che (per esasperazione) lei si sia data fuoco,… - zangaridelbalzo : RT @Corriere: Caccamo, folla ai funerali di Roberta. E il fidanzato tenta di provocare rogo in cella - PrimaStampa_eu : Omicidio Roberta Siragusa, ecco come è morta: risultati autopsia rivelano particolari molto raccapriccianti. - SCapirai : RT @Corriere: Caccamo, folla ai funerali di Roberta. E il fidanzato tenta di provocare rogo in cella -