Myanmar, a che punto è il golpe. L'appello dell'Onu (Di sabato 6 febbraio 2021) È ancora oscurata la rete internet in tutto il Myanmar. Come accaduto a inizio settimana, la giunta militare che ha preso il controllo del Paese continua a bloccare le piattaforme di comunicazione nel tentativo di scongiurare nuove manifestazioni. I generali che hanno arrestato la leader Aung San Suu Kyi hanno interrotto il funzionamento dei social network Facebook, Twitter e Instagram, da dove sono partiti i messaggi di scontento popolare e l'organizzazione di proteste in tutto il Paese asiatico. La loro versione è che cercano di proteggere "la stabilità della nazione e l'interesse pubblico". Telenor, compagnia di telecomunicazioni norvegese che gestisce la seconda rete mobile del Myanmar ha dichiarato che "il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni ha ordinato a tutti gli operatori di telefonia mobile di chiudere temporaneamente la rete dati ...

