Monete rare da 10 centesimi | queste sono un vero tesoro

Attenzione alle monetine da 10 centesimi che sono state coniate da quanto è arrivato l'Euro. Ve ne sono alcune che possono valere davvero tanto. Quelle più interessanti per i collezionisti o per chi spera di poterne trarre un po' di guadagno sono state coniate nel 2002 con alcuni errori nella coniazione. Se l'errore riguarda l'anno di conio, come nel caso in cui per leggere la data si debba girare la moneta di 180°, il valore può essere di poco più di 200 euro. Si può anche arrivare a 300 euro quando si tratta di una moneta da 10 cent del 2000 della Germania. La moneta da 10 centesimi di euro è composta da una lega denominata oro nordico. Ha un diametro di 19,75 mm e pesa 4,10 grammi. Ha uno spessore di 1,93 mm.

