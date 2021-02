Le accuse shock di Alda d’Eusanio al compagno di Laura Pausini: parla di botte (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 di ieri, Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modo di far capire ad Alda d’Eusanio che deve stare attenta a quello che dice e che non deve meravigliarsi se poi viene chiamata in confessionale di continuo per essere rimproverata. La giornalista ha risposto che dopo un poco nella casa ti dimentichi che ci sono le telecamere sempre accese per cui vai a ruota libera. E dobbiamo dire che ce ne siamo davvero accorti. Nelle ultime ore la d’Eusanio ne ha combinata un’altra delle sue. Mentre i vipponi stavano ascoltando una canzone di Laura Pausini, lei ha lanciato delle pesantissime accuse verso il compagno della cantante, lasciando Samantha de Grenet completamente basita. Pochi minuti sono bastati, il telespettatori non si sono persi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 di ieri, Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modo di far capire adche deve stare attenta a quello che dice e che non deve meravigliarsi se poi viene chiamata in confessionale di continuo per essere rimproverata. La giornalista ha risposto che dopo un poco nella casa ti dimentichi che ci sono le telecamere sempre accese per cui vai a ruota libera. E dobbiamo dire che ce ne siamo davvero accorti. Nelle ultime ore lane ha combinata un’altra delle sue. Mentre i vipponi stavano ascoltando una canzone di, lei ha lanciato delle pesantissimeverso ildella cantante, lasciando Samantha de Grenet completamente basita. Pochi minuti sono bastati, il telespettatori non si sono persi ...

