Lavarsi i capelli senza shampoo: i rimedi casalinghi del No-poo (Di sabato 6 febbraio 2021) E ‘possibile lavare i capelli senza l’uso dello shampoo? Sì, ed il risultato è incredibile. Vi sveliamo tutti i segreti del metodo No-poo, ovvero come lavare i capelli senza shampoo. Foto Adobe StockLavarsi i capelli con lo shampoo sembra un’ovvietà, in realtà non lo è. Negli ultimi anni sta dilagando una moda sempre più frequente tra le persone e che prevede il non utilizzo dello shampoo per lavare la propria chioma. Vi chiederete com’è possibile? Nella mente si formeranno immagini di testi pruriginose, capelli unti e maleodoranti ma, in realtà, lo shampoo sembra non essere l’unico per Lavarsi i capelli, anzi, tra tutti sembra proprio quello più ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 febbraio 2021) E ‘possibile lavare il’uso dello? Sì, ed il risultato è incredibile. Vi sveliamo tutti i segreti del metodo No-poo, ovvero come lavare i. Foto Adobe Stockcon losembra un’ovvietà, in realtà non lo è. Negli ultimi anni sta dilagando una moda sempre più frequente tra le persone e che prevede il non utilizzo delloper lavare la propria chioma. Vi chiederete com’è possibile? Nella mente si formeranno immagini di testi pruriginose,unti e maleodoranti ma, in realtà, losembra non essere l’unico per, anzi, tra tutti sembra proprio quello più ...

Ncalberto2 : @Raffaella017 Molti genitori oggi insegnano alle bambine,ballare,lavarsi capelli,pitturare le unghie ecc,poi incita… - letterstohaz : Madonna raga che sollievo lavarsi i capelli cioè proprio ti senti rinascere - LaIsotta : RT @LaIsotta: Zelletta potrebbe chiudere la bocca e andare a lavarsi i capelli. #GFVIP - LaIsotta : Zelletta potrebbe chiudere la bocca e andare a lavarsi i capelli. #GFVIP - all_alonex : @eren_il_figo hahahahahwh noooo non stavamo sparando stavamo dicendo come poi col tempo hai capito come lavarsi i c… -